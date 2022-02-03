Тренер ЦСКА Березуцкий назвал великолепной игру Медины и Языджи в матче с «Виборгом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий назвал великолепной игру новоиспеченных «армейцев» Хесуса Медины и Юсуфа Языджи в товарищеском матче с датским «Виборгом».

Российский специалист считает, что парагвайский и турецкий футболисты великолепно себя проявили.

«Мы сейчас не смотрим на результат. То, что было много голов, — это хорошо. Доволен ли игрой новичков? Да, доволен. И Юсуф, и Хесус сыграли, на мой взгляд, просто великолепно», — цитирует тренера пресс-служба столичного клуба.

Матч прошел в среду, 2 февраля, на тренировочном сборе в Кампоаморе и завершился победой «армейцев» — 3:2. Один из голов на свой счет записал хавбек Медина. Оба футболиста пополнили ряды «армейцев» в конце января.

После 18 туров нынешнего сезонаРоссийской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертое место в таблице, в активе команды 30 очков.