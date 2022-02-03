Жириновский назвал Украину «язвой на теле Европы»

Власти США превратили Украину в «язву на теле Европы». С таким мнением выступил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский.

По словам политика, Украина никогда не сумеет одержать победу, но и полностью проигравшей тоже не будет. Стране он предрек судьбу «европейского Афганистана». Жириновский напомнил о сообщениях СМИ, где рассказывалось о применении химического оружия США в Донбассе. По его словам, подобная провокация может еще состояться, но обвинят во всем не Вашингтон, а Москву.

Жириновский не исключил, что бойцов ВСУ переоденут в российскую военную форму и заставят устроить «междусобойчик». В итоге США найдут очередной повод, чтобы ввести против России новые санкции, так что «выгода» очевидна, заключил лидер ЛДПР.

Ранее сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули заявил, что вся вина в случае обострения ситуации на Украине будет лежать на президенте США Джо Байдене.