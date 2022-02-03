Сенатор Джабаров уличил США в лицемерии из-за поставок оружия на Украину

Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала о первом применении украинской армией оружия НАТО.

По ее словам, боеприпасы 60-милиметрового калибра, которые ранее не использовались ВСУ, применили при обстреле электрической подстанции в поселке Еленовка. При взрыве погиб один из ополченцев.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал США «поджигателями войны». Такое прозвище, придуманное еще в годы холодной войны издателями юмористического журнала «Крокодил», по сей день соответствует поведению американцев, рассказал сенатор в беседе с «Политикой Сегодня».

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Предполагается, что обстрел в Донбассе был произведен американскими снарядами, которые, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, были доставлены в аэропорт Борисполя 28 января. Тогда в Киев прибыла уже четвертая с начала года партия оружия.

Еще один борт выгрузил 79 тонн боеприпасов, в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби анонсировал еще несколько поставок. Все они происходят в рамках программы поддержки, одобренной президентом США Джозефом Байденом.

«Их клятвенные заявления, что они за мир на Украине гроша ломаного не стоят. Вот какая необходимость была использовать вооружение, которое они [США] поставили десятками самолетов, когда это категорически запрещено Минскими соглашениями? Это говорит о том, что цель у них одна — чтобы вялотекущий конфликт на Украине перерос в серьезный, и втянуть в него Россию, а потом обвинить Россию во всех смертных грехах», — возмутился Джабаров.

Сенатор заявил, что раз НАТО во главе с США считают своим долгом накачивать Украину боеприпасами, России тоже не следует откладывать в долгий ящик вопрос о поставках оружия ополченцам Донбасса. Это позволит жителям ЛДНР, в числе которых около 600 тысяч россиян, отражать «бесчеловечные атаки» ВСУ, подобные той, что случилась в Еленовке.