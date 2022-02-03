NetEase: истребители ВВС США оказались беззащитны перед российскими комплексами РЭБ

Американские военные в Сирии испытали на себе превосходство российской военной техники над своей, и осознали необходимость искать способы защиты своих новейших истребителей от воздействия систем РЭБ.

Об этом сообщает китайское издание NetEase, автором которого стало известно, что истребители ВВС США F-22 и F-35 в Сирии попали под воздействие неустановленного комплекса радиоэлектронной борьбы, в результате чего навигационные системы боевых машин были выведены из строя. Из всех стран, только Россия обладает такими эффективными средствами РЭБ, говорится в материале.

Сирия оказалась отличной площадкой для проверки эффективности новейших российских и американских вооружений и военной техники. При чем особенно напряженное противостояние происходило в области радиоэлектронной борьбы, и российское оружие показало свое полное превосходство.

Автор материала напоминает об инциденте, когда американский истребитель F-22 попал под воздействие неустановленного, но предположительно российского комплекса РЭБ, в результате чего самолет был моментально выведен из строя. Навигация боевой машины оказалась «убита», а пилот совершенно дезориентирован.

«То же самое происходило с навигационной системой F-35. В результате воздействия неизвестного комплекса РЭБ пилоту пришлось возвращаться домой по памяти», — говорится в материале, перевод которого на русский язык приводит издание «ПолитРоссия».

pixabay.com /

По мнению китайского автора, такое сокрушительное воздействие на современные американские истребители могла оказать только российская система РЭБ «Краснуха-4».

Теперь Соединенные Штаты Америки оказались поставлены перед фактом, что им необходимо срочно разрабатывать собственные мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые не уступали бы российским системам, и одновременно работать над защитой своих истребителей.