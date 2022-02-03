Ирину Роднину не удивил утвержденный на ОИ-2022 состав российских фигуристов

Депутат Государственной думы Ирина Роднина не удивилась составу национальной команды России по фигурному катанию на короткую программу командного турнира ОИ-2022.

По ее словам, никаких неожиданностей в составе сборной России нет, поскольку собраны самые сильные спортсмены.

«Все ребята очень сильные. Надеюсь, покажут свои лучшие прокаты, что даст уверенность в получении высокой награды. Никаких неожиданностей нет, все очень логично и понятно», — сказала Роднина в интервью «Чемпионату».

Напомним, в короткой программе выступят Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина-Александр Галлямов и Виктория Синицина-Никита Кацалапов. Командный турнир на пекинских Играх-2022 стартует в пятницу, 4 февраля.