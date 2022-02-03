Журналист не «спрятался» от главреда. The Moscow Post опровергло недостоверную статью о Пригожине

Издание The Moscow Post принесло извинения бизнесмену Евгению Пригожину после публикации статьи, содержащей недостоверные сведения. Юристы компании «Конкорд» с уважением отнеслись к действиям редакции, которая опровергла распространенную информацию.

Причиной иска бизнесмена Евгения Пригожина к изданию The Moscow Post стала публикации статьи, в которой были обнаружены недостоверные сведения про предпринимателя. 28 января компания «Конкорд» и журналисты пошли на мировую после юридического спора.

Издание The Moscow Post выпустило публикацию под названием «Журналист не "спрятался" от главреда», в которой извинилось за статью и опровергло сведения о том, что Пригожин якобы финансировал партию «Родина» за счет бюджета Петербурга. Журналисты подчеркнули, что эта информация не имеет подтверждения.

«Это один из единичных случаев, когда статья была опубликована, минуя главного редактора. Автор публикации в данный момент уже не работает в издании», — отметило издание The Moscow Post.

Компания «Конкорд» подтвердила публикацию статьи с опровержением. Пресс-служба прокомментировала извинения редакции в адрес Пригожина.

«Юрслужба компании "Конкорд" выражает уважение к позиции журналистов, которые оперативно исправили ситуацию и принесли извинения, а также надеется, что в будущем СМИ будут внимательнее проверять публикуемые данные», — говорится в сообщении.

Изначально Пригожин планировал добиться взыскания с издания 5 миллионов рублей за порочащие сведения. Однако он отказался от претензий после заключения мирового соглашения.