Наследники Мережко не нашли в себе сил выступить с речью на панихиде по отцу

Церемония прощания с народным артистом России Виктором Мережко прошла в Доме кино в Москве. Лишившиеся отца наследники не нашли в себе силы выступить с речью.

В Центральном доме кинематографистов состоялась траурная церемония прощания с известным российским сценаристом и режиссером Мережко. Поклонники, родственники и близкие друзья собрались вместе, чтобы проводить артиста в последний путь. Среди них были замечены актер Евгений Герасимов, режиссер Вера Токарева, близкий друг покойного писатель Аркадий Инин и другие.

Дети режиссера — Мария и Иван Мережко — хранили молчание, переживая кончину великого отца. Наследники покойного сценариста молча сидели рядом с гробом, почитая память и прощаясь с артистом.

Виктор Мережко ушел из жизни 30 января в возрасте 84 лет. Причина смерти — осложнения, вызванные перенесенной коронавирусной инфекцией. Артиста похоронят на московском Троекуровском кладбище рядом с его супругой Тамарой Мережко, скончавшейся в 1997 году.