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Погребинский: Киев может ввести ограничения на выезд военнообязанных граждан из страны

Армия
Погребинский: Киев может ввести ограничения на выезд военнообязанных граждан из страны

Введение на Украине ограничений на выезд военнообязанных граждан из страны является вполне вероятной мерой. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, Киев может ввести новые ограничения для украинцев, годных к несению военной службы. Также меры могут коснуться иностранцев, которым ограничат въезд в страну, сообщает телеканал «360».

«У меня такой информации нет. Я допускаю, что такое может быть, учитывая, что американцы только сегодня заявили, что не будут использовать термин "неизбежное вторжение". А до сих пор они оказывали давление, значит, Украина должна была предпринять все необходимые меры», — заявил политолог.

По его словам, на фоне того, как США вывозили из страны семьи своих дипломатов, Киев должен был предпринять предусмотренные законом меры подготовки к войне. Среди них есть ввод ограничений для выезда за границу военнообязанных, поэтому Погребинский считает, что такой вариант не исключен.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что Госпогранслужба Украины распорядилась ограничить выезд из страны военнообязанных мужчин от 18 до 45 лет. Новые меры должны вступить в силу с 20 февраля.

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