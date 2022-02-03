В Кремле стартовали переговоры Путина и президента Аргентины Фернандеса

Переговоры российского президента Владимира Путина и его аргентинского коллеги Альберто Фернандеса стартовали в Кремле.

Путин выразил надежду на дальнейшее усиление сотрудничества между Москвой и Буэнос-Айресом. Также лидер РФ поблагодарил аргентинского коллегу за то, что государство зарегистрировало «Спутник V».

«Многое надо сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины, но темп хороший», — высказал свое мнение глава российского государства.

Фернандес, в свою очередь, выразил благодарность российскому президенту за предоставление вакцин от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в преддверии визита в Россию Фернандеса государственный секретарь Аргентины по вопросам Мальвинских островов, Антарктики и Южной Атлантики Гильермо Кармона осудил империалистическую политику Великобритании.