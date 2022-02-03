Министр обороны Украины Резник заявил о желании ВСУ производить турецкие беспилотники Bayraktar

Киев проведет переговоры с Турцией по закупке дополнительного вооружения вне очереди. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава оборонного ведомства отметил, что страна планирует наладить выпуск турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Подписание договора о сотрудничестве в военной сфере было назначено на 3 февраля 2022 года во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.

По словам Резника, в стране также могут создать центр подготовки операторов беспилотных аппаратов. Он добавил, что турецкие БПЛА следующего поколения получат украинские двигатели.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о скрытных попытках вооруженных сил Украины стягивания тяжелого вооружения в Донбасс на линию соприкосновения. Кроме того, украинские военные ограничивают деятельность беспилотников ОБСЕ, которые препятствуют возобновлению конфликта.