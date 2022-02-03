Новак Джокович намерен вакцинироваться от COVID-19

Первая ракетка мира Новак Джокович решил вакцинироваться от коронавирусной инфекции после победы испанского теннисиста Рафаэля Надаля на Australian Open.

Как рассказал биограф 20-кратного победителя турниров Большого шлема Даниэль Мукш, в окружении Джоковича говорят, что теннисист готов отступить.

«Слышал от его окружения, что он собирается поставить прививку. Возможно, 21-я победа Надаля на турнирах Большого шлема повлияла на его решение», — приводит его слова испанская газета Marca.

Напомним, австралийские власти депортировали 34-летнего теннисиста из страны на фоне скандала с аннулированием визы. Джокович девять раз побеждал на кортах «Мельбурн-Парка».

Пятая ракетка мира Надаль в финале Australian Open — 2022 в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева и обошел Джоковича и швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов ТБШ.