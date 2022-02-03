Призвавший прощаться с «Северным потоком — 2» Кличко вызвал гнев читателей Die Zeit

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали мэра Киева Виталия Кличко за его антигерманский выпад и слова о газопроводе «Северный поток — 2».

Ранее Кличко заявил, что если Германия хочет поддержать Украину, то она должна попрощаться с «Северным потоком — 2». По его словам, «зависимость от России очень опасна». Также мэр города недоумевает, почему ФРГ не хочет давать Украине оружие, так как речь идет «о безопасности всей Европы».

Среди жителей ФРГ после этого поднялась волна недовольства. Немцы потребовали от Кличко не вмешиваться в дела их страны, тем более, что Украине и ее чиновникам есть чем заняться.

«Кличко должен держаться подальше от внутренней политики Германии и потребностей Германии в энергоснабжении», — написал один из читателей.

«Германия пока не банановая республика, а суверенное государство в Европе, которое принимает собственные решения, и не нужно советов от бывшего боксера», — высказался другой комментатор.

Жители ФРГ высмеяли Украину за то, что страна говорит об опасности зависимости от России, но сама же не отказывается от газопровода, по которому идет ресурс из РФ.

«После таких заявлений Кличко и Киев сами окажутся в нокауте», — резюмировал один из юзеров.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что «Северный поток — 2» не будет запущен, пока у границ Украины находятся «российские солдаты». По ее словам, Германия по этому поводу придерживается «ясной» позиции.