Премьер-министр России озвучил размер выплат призерам Олимпиады в Пекине

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, какие выплаты предусмотрены для призеров зимних Олимпийских игр 2022 года.

Российские победители Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине получат по 4 миллиона рублей. Серебряные призеры — по 2,5 миллиона рублей, обладателям бронзовых наград выплатят 1,7 миллиона рублей.

Зимние Игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В марте в столице КНР состоится Паралимпиада. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены не смогут выступить на турнирах под своим национальным флагом.