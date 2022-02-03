Голосование без избирателей. Почему жители России лишены права выбирать глав города

Курск ждет своего нового мэра. Предыдущий городничий Виктор Карамышев ушел на повышение — ему предложили пост замгубернатора региона. В декабре 2021 года депутаты приняли досрочную отставку градоначальника.

Среди претендентов на должность главы города — блогер, предприниматель и разного рода госслужащие. Организаторы это даже и выборами стыдливо не называют — всего лишь «конкурсом на замещение».

А вот в Тамбове имя нового мэра уже известно. Впрочем, не совсем мэра — город вернулся к существовавшей до 2015 года системе, когда главой администрации является сити-менеджер, а почетная обязанность быть градоначальником возлагается на руководителя гордумы. Да и не совсем нового — Максим Косенков два последних года провел в качестве врио главы города. Здесь к конкурсу допустили и вовсе только двоих претендентов. Мало того, что избирают узким кругом лиц, так еще и задействуют фильтры, отсеивая «неподходящих» кандидатов.

Неудивительно, что многие эксперты относятся к происходящему скептически. Так, руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин отметил:

«Вся процедура по выборам мэров конкурсными комиссиями в субъектах Российской Федерации, где отсутствуют прямые выборы мэров городов, до предела унифицирована, и в ней напрочь отсутствует какая-либо интрига. Мнение жителей в данной системе "избрания" глав мало кого интересует».

wikipedia.org / Dmitry9568/CC BY-SA 4.0

По его словам, подобную тенденцию можно заметить и в новом проекте закона о местном самоуправлении, хотя настроения жителей в регионах говорят об обратном. Люди устали от постоянной чехарды и смены глав муниципалитетов.

При этом граждане никак не могут повлиять на местное самоуправление, и, следовательно, надеются на изменение сложившейся ситуации путем процедуры выборов, объяснил эксперт.

«Убежден, что прямые выборы, как механизм самоорганизации жителей на местах, а также разделение ответственности за голосование сейчас просто необходимы, чтобы прекратить деградацию местного самоуправления и усилить города и районные центры, особенно в отдаленных регионах нашей страны», — подчеркнул собеседник «ПС».

facebook.com / Слатинов Владимир

Доктор политических наук Владимир Слатинов рассказал, что кампании по выборам мэров проходят в двух столицах черноземных регионов — Курске и Тамбове — почти синхронно, обе похожи наличием очевидных фаворитов. И все же эти два случая сильно различаются:

«В Курске в кресло градоначальника региональная власть продвигает классического "молодого технократа" — статусного областного чиновника, представляющего влиятельную группу интересов. Имея единороссовское большинство в горсобрании, она, скорее всего, эту проблему решит».

Правда, после избрания молодому мэру все же придется осваивать инструменты публичности и волей-неволей становиться носителем городских интересов в «вертикальной» системе управления. А вот тамбовский случай по-своему уникален и прецедентен для нынешней системы власти, объяснил эксперт:

«Гордума назначила сити-менеджером известного регионального политика Максима Косенкова, который когда-то (2005-2008 годы) уже занимал этот пост, но затем был обвинен по тяжкой уголовной статье, лишен свободы, а позже — выпущен по УДО и реабилитирован (однако приговор все еще не отменен — прим. ред.)».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Вернувшись в родной город, он возглавил реготделение «Родины», которое привел к триумфальной победе в 2020 году на выборах в гордуму, казавшейся невозможной в «электоральном султанате», который представляла собой Тамбовщина. Сторонники Косенкова заняли две трети мест в городском парламенте, а потому губернатор Александр Никитин был вынужден заключить с ним политическую сделку, предложив его в исполняющие обязанности мэра.

«Пришедший на смену отставленному Никитину "молодой технократ" Максим Егоров, возможно, был бы и не против действовать "по методичке", сменив мэра и посадив в кресло градоначальника своего человека, но не может это сделать, поскольку гордума полностью лояльна Косенкову», — поделился Владимир Слатинов.

В результате власть в Тамбове, при всей зависимости от областного руководства, обладает известной долей автономии. Как долго продержится эта ситуация, и оправдает ли себя сосуществование губернатора «новой волны» и политически сильного сити-менеджера — неизвестно. Однако совершенно очевидно, что в Тамбове сложилось положение, когда «вертикаль» дала сбой:

«По поводу прямых выборов мэров. Нет сомнений, что большинство граждан поддерживает эту идею — из столиц регионов Черноземья на эту тему регулярные опросы проводятся в Воронеже. И результат неизменен: преобладает идея вернуть прямые выборы гражданами».

Агентство городских новостей Москва / Иванко Игорь

Важно, что и ныне действующий ФЗ о местном самоуправлении, и подготовленный новый сохраняют такую возможность, давая несколько вариантов организации муниципальной власти, включая ту, где мэра выбирает население. Однако это решение принимает не сам муниципалитет, а регион в лице его заксобрания.

«Понятно, что всенародно избранный мэр, да еще ресурсной региональной столицы — по определению автономный игрок, которого сложно встроить в "вертикаль". Поэтому в подавляющем большинстве регионов приняты законы, лишающие крупные муниципалитеты возможности перейти к прямым выборам», — отметил Слатинов.

А в новом законе появляется опция, когда кандидата в мэры городским депутатам будет предлагать губернатор. Эксперт полагает, что большинство регионов перейдет именно к этой модели управления. Впрочем, будут и исключения, не зря закон все-таки сохранил гибкость, предлагая разные варианты организации местной власти.