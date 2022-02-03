Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом на Украину. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

Известно, что Анкара, по словам турецкого лидера, готова оказать содействие в вопросе стабилизации взаимодействия между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что текущие и будущие соглашения между Киевом и Анкарой не имеют отношения к напряженности между Россией и Украиной. Об этом заявил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.