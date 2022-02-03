Украинский политик Москаль предсказал крах «Слуги народа» на предстоящих выборах

Партия «Слуга народа» пройдет в малом количестве на предстоящих выборах в парламент, если пройдет вообще. Такую точку зрения в эфире телеканала «Украина-24» высказал бывший глава закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Политик добавил, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия получает «черные» деньги от бизнесменов на развитие партии.

«Они считают, что все им должны пополнять «черную кассу», а они будут готовиться к выборам. Ну не будут они уже в парламенте. А даже если и будут, то 5%. В 2023 парламентские выборы, а в 2024-м выборы президента в Украине. Вот они сегодня и готовят «черную кассу» на избирательную кампанию», — заявил Москаль.

Политолог Алексей Буряченко ранее сообщил, что граждане Украины еще не дошли до точки кипения. По его мнению, у людей еще не возник запрос на новое руководство страны.