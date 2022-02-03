Петербургский клуб моряков-подводников может временно переехать в офис Евгения Пригожина

Клуб моряков-подводников в Санкт-Петербурге повторно лишился помещения из-за коммунальной аварии. Бизнесмен Евгений Пригожин гото предоставить ветеранам свой офис на время решения проблемы.

Месяц назад в клубе на Васильевском острове затопило помещение из-за прорыва трубы теплоснабжения. Ветераны боролись за его спасение более пяти дней, на ремонт удалось собрать полмиллиона рублей, так как коммунальные службы и администрация не нашли способ решить проблему в короткие сроки.

Спустя некоторое время происшествие в сообществе моряков-подводников повторилось. Пригожин обратил внимание на проблему ветеранов и решил поддержать их. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

«В случае необходимости Евгений Викторович, как и ранее, готов в связи с чрезвычайными обстоятельствами предоставить клубу помещение его офиса по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, 7», — говорится в сообщении.

Компания «Конкорд» также отметила, что Пригожину небезразличны проблемы, которыми занимается клуб. Моряки-подводники оказывают социальную поддержку действующим и отправленным в запас офицерам ВМФ и их близким. Они также работают над патриотическим воспитанием молодого поколения.

Ранее Пригожин уже оказывал помощь петербургскому клубу. После коммунальной аварии, случившейся в декабре, бизнесмен связался с ветеранами и предложил материальную помощь.