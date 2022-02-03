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Замглавы минстроя Омской области Сычева задержали по подозрению во взяточничестве

Происшествия
Замглавы минстроя Омской области Сычева задержали по подозрению во взяточничестве

Правоохранители провели задержание заместителя министра строительства транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева по подозрению в получении взятки.

По предварительным данным, чиновник получил незаконное денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей. Деньги были выплачены ему за покровительство деятельности коммерческой организации.

В настоящий момент он задержан. По месту его работы и проживания провели обыски. Обстоятельства и причины произошедшего в настоящий момент уточняются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге высокопоставленного таможенника задержали по делу о взятке.

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