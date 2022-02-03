Провидец Эдгар Кейси предсказал России роль спасительницы мира в 2022 году

Россия в 2022 году станет мировым лидером и научит другие страны жить с уважением и доверием друг к другу. Такое предсказание сделал знаменитый экстрасенс из США Эдгар Кейси.

Уточним, что предсказания американского ясновидящего заслуживают особого внимания, ведь многие из его прогнозов действительно сбылись. Так, например, он заранее «увидел» начало и конец Великой экономической депрессии 1920-х, начало Второй мировой войны, распад СССР, а также убийства двух американских президентов, в том числе Джона Кеннеди.

Как многие другие пророки Кейси практически не называл точных дат тех или иных событий, однако в них можно примерно сориентироваться, отталкиваясь от уже сбывшихся предсказаний.

По его словам, Россия уже в скором времени станет надеждой всего мира. Она будет олицетворять взгляды по-настоящему свободных людей. Также те страны, которые будут иметь с ней добрососедские и взаимовыгодные отношения, смогут возвысятся и править миром вместе с РФ. Кроме того, Кейси отметил, что стране не будут страшны никакие серьезные климатические катаклизмы.

По мнению американского ясновидящего, главная цель России — это изменить взаимоотношения между людьми таким образом, чтобы они были построены на уважении, доверии и мудрости, а не на эгоизме и тяге к материальным ценностям.

wikipedia.org / Dr.Conati

США же, по мнению «спящего пророка», будут страдать от постоянных землетрясений, которые «уничтожат целые штаты», а сама страна понесет огромные человеческие и политические потери. Все это произойдет после извержения итальянского вулкана Везувия.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития».