Китайский актер Джеки Чан поучаствовал в эстафете огня ОИ в Пекине

Актер Джеки Чан принял участие в эстафете огня 24-й зимней Олимпиады, которая стартует в Пекине 4 февраля.

Именитый актер стал 30-м факелоносцем эстафеты огня зимних Олимпийских игр 2022 года. Журналисты Beijing Daily сообщили, что он пронес факел по Великой китайской стене.

«Надеюсь, что благодаря Олимпиаде мы сможем показать миру нашу культуру, еще больше людей начнет понимать Китай», — сказал Чан журналистам.

Пекин во второй раз в истории примет Олимпиаду. До этого китайская столица принимала летние Игры 2008 года. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступит на ОИ в Пекине под флагом ОКР. Планируется, что участниками зимних Игр 2022 года станут 212 спортсменов из РФ.