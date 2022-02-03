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Посол РФ в Японии поставил на место коллегу из США после его неосторожной фразы о Курилах

Политика
Посол РФ в Японии поставил на место коллегу из США после его неосторожной фразы о Курилах

Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на публичное замечание американского дипломата Рама Эмануэля, который попытался учить российского коллегу уважению. Градус дипломатической переписки в Twitter повысил вопрос о Курильских островах. 

2 февраля в ходе пресс-конференции Галузин в очередной раз отметил, что Москва никогда не вела с Токио переговоры о принадлежности островов. В этом вопросе поставлена точка еще в 1945 году. 

После этого новый посол США в Стране восходящего солнца Рам Эмануэль раскритиковал российского дипломата за то, что тот упомянул об острой проблеме незадолго до «Дня северных территории». Так в Японии называют южные Курильские острова. 7 февраля в стране проходят общенациональные митинги «за возвращение северных территорий», в которых участвуют и представители власти. 

Российский дипломат в ответ намекнул на некомпетентность недавно вступившего в должность Эмануэля. 

«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и , соответственно, связанные с этим "празднества"», – заявил российский посол.

 

А также напомнил, что Соединенные Штаты и Великобритания подписали Ялтинское соглашение 1945 года, по которому, в частности, Южные Курилы отошли СССР. 

Между РФ и Японией после окончания Второй мировой войны не подписан мирный договор из-за споров вокруг принадлежности южных Курильских островов. После капитуляции Японии в сентябре 1945 года острова Итуруп, Кунашир, Шикотан были включены в состав СССР. Токио оспаривает это.

Москва неоднократно подчеркивала, что российский суверенитет над архипелагом не подлежит оспариванию. Он имеет соответствующее международно-правовое оформление. 

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