Посол РФ в Японии поставил на место коллегу из США после его неосторожной фразы о Курилах

Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на публичное замечание американского дипломата Рама Эмануэля, который попытался учить российского коллегу уважению. Градус дипломатической переписки в Twitter повысил вопрос о Курильских островах.

2 февраля в ходе пресс-конференции Галузин в очередной раз отметил, что Москва никогда не вела с Токио переговоры о принадлежности островов. В этом вопросе поставлена точка еще в 1945 году.

После этого новый посол США в Стране восходящего солнца Рам Эмануэль раскритиковал российского дипломата за то, что тот упомянул об острой проблеме незадолго до «Дня северных территории». Так в Японии называют южные Курильские острова. 7 февраля в стране проходят общенациональные митинги «за возвращение северных территорий», в которых участвуют и представители власти.

The Russian Ambassador’s timing to intimidate Japan could not have been worse and lacks self-awareness with Northern Territories Day on Monday. Rules and respect count. The U.S. stands with Japan and its Prime Minister for our shared values and principles. — ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) February 3, 2022

Российский дипломат в ответ намекнул на некомпетентность недавно вступившего в должность Эмануэля.

«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и , соответственно, связанные с этим "празднества"», – заявил российский посол.

❗️Ответ ????????Посла России в Японии М.Ю.Галузина Послу США????????:



Время выбрано верно. Для тех , кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и , соответственно, связанные с этим "празднества". pic.twitter.com/JmikRw3FMC — 駐日ロシア連邦大使館 (@RusEmbassyJ) February 3, 2022

А также напомнил, что Соединенные Штаты и Великобритания подписали Ялтинское соглашение 1945 года, по которому, в частности, Южные Курилы отошли СССР.

Между РФ и Японией после окончания Второй мировой войны не подписан мирный договор из-за споров вокруг принадлежности южных Курильских островов. После капитуляции Японии в сентябре 1945 года острова Итуруп, Кунашир, Шикотан были включены в состав СССР. Токио оспаривает это.

Москва неоднократно подчеркивала, что российский суверенитет над архипелагом не подлежит оспариванию. Он имеет соответствующее международно-правовое оформление.