Песков прокомментировал отсутствие маски у Путина во время публичных мероприятий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не носит маску во время официальных встреч.

Президент России Владимир Путин не носит маску, поскольку вокруг него принимают другие эффективные меры предосторожности. Люди, с которыми у лидера страны назначены встречи, несколько раз проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. В некоторых случаях они соблюдают карантин в течение определенного количества дней.

При выступлении главы государства на публичных мероприятиях принимаются все исчерпывающие меры безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля во время беседы с журналистами.