Следователи возбудили новое уголовное дело против экс-чиновника минфина Чекина

Сотрудники правоохранительных органов Югры открыли уголовное дело по статье о приготовлении к убийству в отношении Юрия Чекина.

По предварительным данным, в 2009 году Чекин хотел убить заместителя прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа. Для этих целей он купил пистолет и боеприпасы. В 2010 году он попросил приятельницу заманить свою жертву в Югру, чтобы совершить расправу. Женщина отказалась, и Чекин свой план осуществить не смог.

Бывшего чиновника задержали 26 октября после 20 лет розыска. Ранее он руководил контрольно-ревизионным управлением минфина в ХМАО. В то же время у него был кооператив, через который в 1993-м году он похитил 1,5 млн рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию.