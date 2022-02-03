Представитель Кремля Дмитрий Песков пришел в недоумение, услышав от журналиста вопрос о «страхе» российского президента Владимира Путина перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

В ходе ежедневного конференц-колла пресс-секретаря президента РФ с представителями СМИ, сотрудник агентства Bloomberg спросил, правда ли что Путин боится Кадырова.

«Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос», — удивился представитель Кремля.

Песков отметил, что к этому ему добавить нечего.

Поздно вечером 2 февраля в Кремле состоялась встреча президента и главы Чечни. Путин и Кадыров рассмотрели ряд вопросов, связанных с хозяйственными делами и социально-экономическим развитием, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Также затрагивались темы, связанные с работой местных правоохранительных органов.