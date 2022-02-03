Лукашенко заявил о необходимости укреплять границу с Украиной

Белоруссия вынуждена укреплять границу с Украиной, заявил глава республики Александр Лукашенко во время переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Заявление прозвучало после того, как белорусские военные выявили украинский беспилотник вблизи границы двух государств. Дрон вторгся на территорию республики 24 января в рамках разведывательной операции, но был своевременно перехвачен. В связи с произошедшим Минск уже выразил Киеву решительный протест.

Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию на фоне проверки сил реагирования Союзного государства. Министр лично проинспектирует маневры вместе с белорусским коллегой Виктором Хрениным.