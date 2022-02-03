Российский теннисист Медведев не примет участие в турнире ATP в Нидерландах

Россиянин Даниил Медведев пропустит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.

Медведев принял решение сняться с турнира категории ATP 500 в Роттердаме, который стартует 7 февраля. Об этом сообщили организаторы соревнований. Сам теннисист, который на прошлой неделе дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, решение пропустить турнир в Нидерландах пока не комментировал.

Россиянина, занимающего второе место в рейтинге ATP, в сетке заменит французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга. Действующим победителем турнира в Роттердаме является соотечественник Медведева Андрей Рублев.