Автомобилистам рассказали о возможности обжалования необоснованных штрафов с камер

Дорожные камеры работают в автоматическом режиме, из-за чего иногда в их работе могут проявляться ошибки, рассказывает автоюрист Дмитрий Славнов. Об этом пишет телеканал «360».

Камеры на дорогах время от времени могут показывать неправильные результаты, из-за чего автомобилисту может прийти необоснованный штраф. Если гражданин становится жертвой такого случая, то имеет право на обжалование наказания. На это россиянам дается десять суток.

«Алгоритм камер на сегодняшний день один для всех. Если где-то какая-то ошибка, а камера — это робот, который может допускать ошибки, то автовладелец в течение десяти суток может его (необоснованный штраф — Прим. ред.) обжаловать», — сообщил эксперт.

Правила для мест оборудования камер к данному моменту уже известны и определены. Камеры устанавливаются на особенно опасных дорожных участках с целью снижения уровня аварийности.

Сенаторы Совета Федерации ранее выступили с предложением о выработке единых правил по установке дорожных камер видеонаблюдения. Первый зампредседателя комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила, что девайсы должны получить особые технические требования, чтобы снизить вероятность получения водителями ошибочных штрафов.