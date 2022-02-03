Еще 56 петербуржцев с COVID-19 скончались за минувшие сутки

Петербургские медики зафиксировали за прошлые сутки 56 случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом.

Эпидемиологическая ситуация в Северной столице довольно напряженная, поскольку показатели заболеваемости и смертности в городе остаются достаточно высокими. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 56 человек, при этом днем ранее число летальных исходов составило 63. Всего с начала пандемии скончалось более 30 тыс. горожан.

Заболеваемость коронавирусной инфекции в Петербурге неукоснительно растет. Заболевание за сутки подтвердилось у 21 234 граждан против 19 234 случаев заражения, выявленных накануне. Общее число заболевших близится к отметке в 1,1 млн.

Такая статистика указывает на то, что Смольный не может контролировать распространение COVID-19 в городе. Хотя еще осенью 2021 года губернатор Александр Беглов уверенно заявлял, что коллективный иммунитет в Северной столице должен сформироваться к январю 2022 года.