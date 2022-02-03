Нефтедобывающее судно охватил пожар после взрыва у берегов Нигерии

Мощный взрыв с последующим пожаром произошел на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, которое принадлежит компании Shebah E&P. Инцидент случился у берегов Нигерии, сообщает пресс-служба организации.

«Сообщаем о печальном инциденте — пожаре, охватившем наш нефтедобывающий объект в море Trinity Spirit, расположенный у терминала Укпокити», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел ранним утром 3 февраля. В момент взрыва на судне находились 10 человек. Правоохранители и сотрудники экстренных служб выясняют причины и обстоятельства случившегося. В настоящее время информация о пострадавших или погибших не поступала.