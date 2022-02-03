Хованцев назвал правильным выбор состава сборной России по биатлону на эстафету ОИ-2022

Бывший наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал состав команды на смешанную эстафету на ОИ-2022.

Как отметил 72-летний специалист, на сегодняшний день это оптимальный состав, но есть вопрос по Евгении Буртасовой.

«Она только недавно прилетела, после дороги. В смешанной эстафете она могла бы выступить, потому что у нее идет стрельба. Даже ветер сильно не мешает ей. Три кандидатуры по женскому составу — Нигматуллина, Резцова и Буртасова. Из тех, кто есть, состав был выбран правильно», — сказал Хованцев «Спорт-Экспрессу».

По его словам, биатлонисткам придется непросто на огневом рубеже, поскольку в Пекине постоянный ветер.

Напомним, ранее тренерский штаб национальной команды России объявил состав на смешанную эстафету ОИ-2022 — Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.