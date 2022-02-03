Российский посол Галузин в ответ на критику напомнил США о принадлежности Курил

Южные Курильские острова являются российской территорией и любые притязания и празднования в Токио неприемлемы, заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин. Он отреагировал на выпад американского коллеги Рама Эмануэля.

Недавно посол США в Японии заявил о якобы неподходящем моменте для высказываний Галузина об островном государстве. Эмануэль подчеркнул, что в стране отмечается День северных территорий и указал на большое значение понятия «уважение».

«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», — гласит сообщение, опубликованное в Twitter российского дипведомства от лица Галузина.

Ранее глава МИД Японии заявил о якобы суверенитете Токио над южной частью Курил, передает телеканал «360». Он также подчеркнул, что островное государство намерено продолжить переговоры с Россией, придерживаясь этой позиции.