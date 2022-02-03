Экс-тренер сборной Германии Лев подпишет трехлетний контракт с «Фенербахче»

Бывший главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев подпишет трехлетний контракт с турецким клубом «Фенербахче».

Согласно данным издания Haber Global, 61-летний специалист договорился с президентом клуба Али Кочем об условиях сотрудничества. Соглашение между сторонами будет рассчитано на три года. Заработную плату немцу будут выплачивать клуб и спонсоры. Уточняется, что президент «желтых канареек» и тренер согласовали такие детали, как трансферный бюджет и инфраструктурные проекты клуба.

Немецкий специалист возглавлял «Фенербахче» с 1998 по 1999 год. Лев проработал в стамбульском клубе год и был отставлен без объяснения причин.

На сегодняшний день «Фенербахче» занимает пятую строчку в чемпионате Турции после 23 туров, в активе команды 37 очков.