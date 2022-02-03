Китайские аналитики описали сценарий перехода Одессы под контроль России

Одесская область окажется под контролем России в считанные дни, в случае, если Украина решится развязать войну с РФ. К такому выводу пришли обозреватели китайского портала Sohu, проанализировав военно-техническое оснащение обеих стран, передает «ПолитРоссия».

Еще в начале декабря 2021 года Киев начал постепенно перебрасывать в окрестности Одессы небольшие подразделения ВСУ. Они дополнили силы дислоцирующейся там 28-ой механизированной бригады.

Таким образом на страже Одессы сейчас находятся несколько боевых танков Т-64, четыре мотострелковых батальона с боевыми машинами пехоты БМП-2 и колесной бронетехникой БТР, а также различные самоходные артиллерийские установки, буксируемые противотанковые пушки, ракетные установки БМ-21 «Град» и беспилотники американского и турецкого происхождения, резюмируют аналитики.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

Также в Китае отметили рост уровня подготовки солдат ВСУ, которых все последние месяцы усиленно обучают специалисты из Европы и Северной Америки.

Так, до недавних пор украинских военных в Одессе и ряде соседних городов обучали канадские инструкторы-снайперы. Буквально на днях, 2 февраля, заокеанские товарищи покинули регион и передислоцировались к западу от Днепра, сообщил командующий миссией из Оттавы, подполковник Люк-Фредерик Жильбер.

Но удастся ли украинским военным перевести полученные знания из теории в практическую плоскость, эксперты Sohu сомневаются. Даже если уроки тех же канадцев не прошли даром, у ВСУ попросту не хватит возможностей взять под защиту всю территорию области. Ведь российская армия в случае гипотетического наступления, вероятнее всего, будет продвигаться по суше, по морю и воздуху, предполагают авторы статьи.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

К Черноморскому флоту, скорее всего, присоединятся шесть больших десантных кораблей. Сухопутные воска поддержит авиация, дислоцирующаяся в Крыму.

«И справиться с этим Вооруженным силам Украины будет практически невозможно – слишком уж невзрачной и малоэффективной является сегодня ее система противовоздушной обороны, сплошь состоящая лишь из устаревших установок советского производства», – пишет Sohu.

Имеющимся подразделениям едва ли стоит рассчитывать на подмогу боевых частей из соседних регионов. Так что Россия возьмет под контроль стратегически важный портовый город за пару дней.

Вот только не исключено, что жители Одессы добровольно предпочтут присоединиться к России. Об этом ранее сообщил командующий десантными войсками ВСУ Михаил Забродский. Он назвал еще несколько городов, население которых поддержат идею стать частью Южного федерального округа РФ.

Пока китайские аналитики предполагают различные сценарии развития событий, в Москве не раз заявляли, что ни о каком наступлении России на Украину речи быть не может.