Пользователи Сети беспокоятся за здоровье Байдена после его спуска с помоста за руку с женой

Президент США Джо Байден ушел из-за трибуны, взявшись за руки с супругой Джилл. Этот инцидент вызвал тревогу у интернет-комментаторов, они уверены, что глава государства может быть болен.

Пользователи Сети оценили кадры со спуском Байдена с помоста. Они припомнили аналогичные ситуации из своей жизни и подчеркнули, что поведение президента может быть признаком болезни Альцгеймера. В интернете выразили уверенность, что политикам в возрасте 70 или 75 лет лучше уходить на пенсию.

«Я работал в отделении для больных болезнью Альцгеймера. Это печально», — подчеркнул один из комментаторов.

Ранее экс-глава государства Дональд Трамп назвал некомпетентным действующего лидера, передает телеканал «360». Отсутствие профессионализма у Байдена создает условия для возникновения Третьей мировой войны, заявил бизнесмен.