Флавоноиды в составе имбиря могут способствовать уменьшению жира на животе

Имбирь относится к числу полезных для здоровья человека продуктов, способствующих избавлению от жира на животе. Как утверждают врачи, этот жир представляет серьезную опасность, сообщает британское издание Express.

Жир на животе выделяет вредные для здоровья химические вещества в кровь. Медицинские специалисты рекомендуют употреблять имбирь для укрепления организма. По их словам, в состав имбиря входят фенольные соединения, позволяющие избавиться от жира на животе. К числу таких соединений относятся флавоноиды и терпеноиды, обладающие антисептическими, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Имбирь необходимо употреблять с осторожностью. Как утверждает врач-диетолог Анжелика Дюваль, данный продукт, в сочетании с определенными лекарственными средствами, может вызывать нарушения свертываемости крови, сообщает телеканал «360».