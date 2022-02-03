Владимир Мазур стал основным кандидатом на пост губернатора Томской области

Российский государственный деятель Владимир Мазур может стать губернатором Томской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, Мазур является основным кандидатом на должность главы российского региона. Однако, как они подчеркнули, окончательного решения по этому вопросу еще нет.

Известно, что 55-летний Мазур был вице-губернатором Калужской области.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла РФ в Кабо-Верде. Политик занимала пост с октября 2021 года.