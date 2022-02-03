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Владимир Мазур стал основным кандидатом на пост губернатора Томской области

Политика
Владимир Мазур стал основным кандидатом на пост губернатора Томской области

Российский государственный деятель Владимир Мазур может стать губернатором Томской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, Мазур является основным кандидатом на должность главы российского региона. Однако, как они подчеркнули, окончательного решения по этому вопросу еще нет.

Известно, что 55-летний Мазур был вице-губернатором Калужской области.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла РФ в Кабо-Верде. Политик занимала пост с октября 2021 года.

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