Освобожденный под залог форвард «МЮ» Гринвуд усилил меры безопасности

Английский форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд усилил меры безопасности после освобождения под залог, сообщает издание Daily Mail.

Согласно сведениям источника, теперь у входа в дом футболиста дежурят два частных охранника, а ранее туда приезжал специалист по установке камер видеонаблюдения.

Напомним, 20-летнего игрока арестовали в прошедший уикенд после обвинений в домашнем насилии со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала жуткие фотографии побоев и выложила аудио с диалогом, где принуждают к сексу. Гринвуд провел под стражей трое суток.

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на скандал и отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений.

Гринвуд является воспитанником академии «МЮ». Футболист выступает за основную команду «красных дьяволов» с 2018 года. В сезоне-2021/22 форвард сыграл в 18 матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.