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Освобожденный под залог форвард «МЮ» Гринвуд усилил меры безопасности

Спорт
Освобожденный под залог форвард «МЮ» Гринвуд усилил меры безопасности

Английский форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд усилил меры безопасности после освобождения под залог, сообщает издание Daily Mail.

Согласно сведениям источника, теперь у входа в дом футболиста дежурят два частных охранника, а ранее туда приезжал специалист по установке камер видеонаблюдения.

Напомним, 20-летнего игрока арестовали в прошедший уикенд после обвинений в домашнем насилии со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала жуткие фотографии побоев и выложила аудио с диалогом, где принуждают к сексу. Гринвуд провел под стражей трое суток.

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на скандал и отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений.

Гринвуд является воспитанником академии «МЮ». Футболист выступает за основную команду «красных дьяволов» с 2018 года. В сезоне-2021/22 форвард сыграл в 18 матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.

#футбол #манчестер юнайтед #домашнее насилие #Мэйсон Гринвуд