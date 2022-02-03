Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

«Торговая афера». Почему американцы до сих пор считают покупку Аляски невыгодным вложением

История
«Торговая афера». Почему американцы до сих пор считают покупку Аляски невыгодным вложением

Продажа Российской империей Аляски правительству Соединенных Штатов стало одним из знаковых событий в истории XIX века. Однако мало кто знает, что сами американцы до сих пор считают сделку ошибкой, а саму покупку называют «торговой аферой». 

Уточним, что на момент сделки Русская Америка представляла собой номинальное владение России, где население (служащие Российско-Американской компании, военнослужащие, купцы, охотники-промысловики, духовенство, прочие поселенцы) составляло менее тысячи человек. Освоению дикого края препятствовала не только ее удаленность от России, но и отсутствие в ней условий для ведения масштабного сельского хозяйства.

Экономика Аляски держалась за счет ценных мехов и другого животного сырья (тюленьего жира и т.д.) и последующего их сбыта на рынках России, Китая и Европы. Однако на момент сделки такой бизнес уже не приносил больших доходов из-за значительного опустения животного мира полуострова. Никакие другие природные ресурсы огромной территории, простиравшейся на полтора миллиона квадратных верст, так и не были разведаны Россией за время владения.

Сделка века. Почему американцы до сих пор считают покупку Аляски невыгодным вложением
pixabay.com  / 

Мысль о продаже Аляске Соединенным Штатам возникла во время Крымской войны и под ее непосредственным влиянием. Имперское правительство опасалось захвата полуострова англичанам, которые контролировали соседние канадские провинции. Чтобы не усиливать Великобританию, которая считалась основным соперником России, было решено продать Аляску США, с которыми на тот момент были дружественные отношения.

Кроме того, примерно в то же время началась колонизация Средней Азии, которая считалась более перспективным направлением. Также в 1860-е Российская империя захватила у Китая Приамурье и дальневосточное Приморье, что также требовало выделение значительных средств и сил для укрепления на новых территориях.

Сделка века. Почему американцы до сих пор считают покупку Аляски невыгодным вложением
pixabay.com  / 

В самих США идея о покупки Аляски имела мало сторонников. Правящее круги и бизнес-элиты отмечали, что сделка потребует вложения значительных средств и при этом почти не имеет шансов окупиться. Только в 1848 году американцы получили во владение, в результате войны с Мексикой, обширную территорию от Техаса до Тихого океана. Вдобавок совсем недавно, в 1865 году, в США закончилась опустошительная гражданская война, унесшая жизни 600 тысяч американских граждан.

Однако сделке все же суждено было быть, ведь среди сторонников приобретения Аляски оказались президент США Эндрю Джонсон и государственный секретарь Вильям Сьюард. Последний подписал с российским посланником, бароном Эдуардом фон Стеклем, договор о купле-продаже Аляски в Вашингтоне в 1867 году. Соединенные Штаты обязывались заплатить $7,2 млн, которые переводились на счета России в европейских банках. В пересчете на курс цены золота в 2009 году это составило бы $108 млн.

Сделка века. Почему американцы до сих пор считают покупку Аляски невыгодным вложением
wikimedia.org  / Mathew Brady

Такая цена покупки активно обсуждалась в американской прессе. Многие считали, что им «продали воздух», даже несмотря на то, что вся собственность Российско-Американской компании полностью переходила в руки правительства США. 

В России же действительно считали сделку для себя очень выгодной, так как, по распоряжению императора Александра II, барон Стекль имел полномочие снижать, в случае неуступчивости американцев, цену продажи до $5 млн.

Сделка века. Почему американцы до сих пор считают покупку Аляски невыгодным вложением
wikipedia.org  / Николай Александрович Лавров / Общественное достояние

Несмотря на то, что в конце XIX века на территории Аляски открыли богатейшие россыпи золота, а в ХХ веке крупные месторождения нефти, но, по мнению многих, покупка до сих пор себя не окупила. Совокупные затраты американского правительства на освоение территорий, их оборону, субсидии поселенцам, привилегии нефтяным и прочим компаниям, дотации и льготы многочисленному коренному населению за полтора века превысили доходность от разработки и добычи черного золота.

#россия #сша #история #аляска