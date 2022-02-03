«Торговая афера». Почему американцы до сих пор считают покупку Аляски невыгодным вложением

Продажа Российской империей Аляски правительству Соединенных Штатов стало одним из знаковых событий в истории XIX века. Однако мало кто знает, что сами американцы до сих пор считают сделку ошибкой, а саму покупку называют «торговой аферой».

Уточним, что на момент сделки Русская Америка представляла собой номинальное владение России, где население (служащие Российско-Американской компании, военнослужащие, купцы, охотники-промысловики, духовенство, прочие поселенцы) составляло менее тысячи человек. Освоению дикого края препятствовала не только ее удаленность от России, но и отсутствие в ней условий для ведения масштабного сельского хозяйства.

Экономика Аляски держалась за счет ценных мехов и другого животного сырья (тюленьего жира и т.д.) и последующего их сбыта на рынках России, Китая и Европы. Однако на момент сделки такой бизнес уже не приносил больших доходов из-за значительного опустения животного мира полуострова. Никакие другие природные ресурсы огромной территории, простиравшейся на полтора миллиона квадратных верст, так и не были разведаны Россией за время владения.

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Мысль о продаже Аляске Соединенным Штатам возникла во время Крымской войны и под ее непосредственным влиянием. Имперское правительство опасалось захвата полуострова англичанам, которые контролировали соседние канадские провинции. Чтобы не усиливать Великобританию, которая считалась основным соперником России, было решено продать Аляску США, с которыми на тот момент были дружественные отношения.

Кроме того, примерно в то же время началась колонизация Средней Азии, которая считалась более перспективным направлением. Также в 1860-е Российская империя захватила у Китая Приамурье и дальневосточное Приморье, что также требовало выделение значительных средств и сил для укрепления на новых территориях.

pixabay.com /

В самих США идея о покупки Аляски имела мало сторонников. Правящее круги и бизнес-элиты отмечали, что сделка потребует вложения значительных средств и при этом почти не имеет шансов окупиться. Только в 1848 году американцы получили во владение, в результате войны с Мексикой, обширную территорию от Техаса до Тихого океана. Вдобавок совсем недавно, в 1865 году, в США закончилась опустошительная гражданская война, унесшая жизни 600 тысяч американских граждан.

Однако сделке все же суждено было быть, ведь среди сторонников приобретения Аляски оказались президент США Эндрю Джонсон и государственный секретарь Вильям Сьюард. Последний подписал с российским посланником, бароном Эдуардом фон Стеклем, договор о купле-продаже Аляски в Вашингтоне в 1867 году. Соединенные Штаты обязывались заплатить $7,2 млн, которые переводились на счета России в европейских банках. В пересчете на курс цены золота в 2009 году это составило бы $108 млн.

wikimedia.org / Mathew Brady

Такая цена покупки активно обсуждалась в американской прессе. Многие считали, что им «продали воздух», даже несмотря на то, что вся собственность Российско-Американской компании полностью переходила в руки правительства США.

В России же действительно считали сделку для себя очень выгодной, так как, по распоряжению императора Александра II, барон Стекль имел полномочие снижать, в случае неуступчивости американцев, цену продажи до $5 млн.

wikipedia.org / Николай Александрович Лавров / Общественное достояние

Несмотря на то, что в конце XIX века на территории Аляски открыли богатейшие россыпи золота, а в ХХ веке крупные месторождения нефти, но, по мнению многих, покупка до сих пор себя не окупила. Совокупные затраты американского правительства на освоение территорий, их оборону, субсидии поселенцам, привилегии нефтяным и прочим компаниям, дотации и льготы многочисленному коренному населению за полтора века превысили доходность от разработки и добычи черного золота.