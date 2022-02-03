Ученый Диттмер заявил об эффективности масок для защиты от разновидности «Омикрона» ВА.2

Известные в настоящее время средства профилактики распространения коронавирусной инфекции остаются эффективными против заражения разновидностью омикрон-штамма ВА.2.

Установленные меры профилактики необходимо соблюдать, чтобы защититься от варианта ВА.2, заявил профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер. К ним относятся использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, эффективным способом защиты от распространения подвида является ревакцинация. Остановка передачи вируса позволит избежать формирования новых мутаций.

«Пока у нас сохраняется очень высокий уровень заболеваемости, мы, в сущности, «разводим» варианты», — объяснил профессор в эфире телеканала NBC.

Вариант штамма «Омикрон» BA.2 отличается повышенной заразностью, сообщает телеканал «360». Однако ученые утверждают, что острая фаза COVID-19, вызванная заражением подвидом, протекает легче, чем при заболевании обычным «Омикроном».