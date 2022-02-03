Панды из Московского зоопарка предсказали России место в списке лидеров ОИ-2022

Большие панды в Московском зоопарке предсказали результаты зимних Олимпийских игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля. Редкие животные выбрали страны, которые получат наибольшее число медалей в общем зачете.

Панды по прозвищу Жуи и Диндин выбирали конусы, на которых был прикреплен флаг страны-участницы соревнований. По версии панд, больше всего медалей на Играх получат спортсмены из России, Китая, Германии и США. Об этом информировал официальный сайт мэра столицы.

«Раньше мы никогда не обращались к пандам за помощью в предсказании исхода спортивных состязаний. Но кому, как не им, составлять прогнозы относительно зимней Олимпиады, столицей проведения которой в этом году будет Пекин?» — заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что панды могут еще раз сделать свои предсказания во время конкретных соревнований, например в фигурном катании или хоккее. Напомним, что большая панда занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид.