Пресс-служба Кадырова: Путин и глава Чечни обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Москве, передает пресс-служба руководителя региона. Стороны затронули вопрос социально-экономического развития республики.

Кадыров отметил эффективные меры, предпринимаемые под руководством президента. Они помогают региону развиваться в социально-экономическом плане даже в непростых условиях пандемии, отмечается в пресс-службе.

«По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост — увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства», — гласит сообщение.

Ранее глава региона указал, что не видит себя на федеральных должностях. Кадыров назвал своим местом Чеченскую Республику, передает телеканал «360».