Поклонская отреагировала на свое новое место работы в Россотрудничестве

Наталья Поклонская, которую накануне указом президента РФ назначили на пост заместителя руководителя Россотрудничества, впервые прокомментировала свое новое место работы. По ее словам, это возможность «работать для людей и страны».

«Права и свобода людей, мир и безопасность — это то, что я всегда отстаивала и защищала. Поэтому работа с соотечественниками, защита их прав (в том числе и в Украине) для меня является приоритетом, и весь свой российско-украинский опыт буду применять на новой должности», — написала она в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, Наталья Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва. Осенью 2021 года ее назначили послом РФ в Кабо-Верде. Однако 19 января 2022 года бывшая прокурор Крыма сообщила, что не будет вступать в должность в связи «с личными обстоятельствами».

Россотрудничество - федеральное агентство, подведомственное МИД РФ, основными функциями которого являются сотрудничество с международными и региональными организациями, усиление гуманитарного влияния России в мире, участие в программах помощи странам СНГ. С июня 2020 года Россотрудничество возглавляет Евгений Примаков.