Новое уголовное дело по обвинению Навального в мошенничестве поступило в московский суд

Лефортовский суд Москвы получил новое дело против осужденного блогера Алексея Навального1 (внесен в список лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности). Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к судье, сообщили в пресс-службе дворца правосудия.

«Уголовное дело зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена», — говорится в сообщении.

Другие детали пока не разглашаются. Год назад правоохранители установили, что блогер украл около 350 миллионов рублей, которые пожертвовал ФБК2 (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Второе дело было заведено после того, как Навальный оскорбил судью Веру Акимову во время вынесения приговора за клевету в отношении ветерана ВОВ Игната Артеменко.

1 Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России