Американский сенатор Хоули обвинил Байдена в обострении ситуации на Украине

Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули раскритиковал президента США Джо Байдена и его позицию в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сравнила Хоули с попугаем, который повторяет «тезисы российской пропаганды». Сам сенатор уверен, что растущая вовлеченность в европейский кризис отвлекает США от борьбы с главной угрозой — Китаем. По мнению Хоули, в случае обострения ситуации на Украине вся вина за это будет лежать на Байдене.

«Никакой переход на личности не скроет его жалкие провалы», — написал сенатор в Twitter в ответ на слова Псаки.

Республиканец добавил, что в нужный момент Вашингтон не оказал помощь Киеву.

Ранее журналист Вера Десятова указала на неудовлетворительное состояние Байдена. По ее словам, он испытывает некоторые проблемы со здоровьем.