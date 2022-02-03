Бизнесмен Пригожин: вопрос об отставке губернатора Петербурга должны принимать горожане

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал слухи о возможном уходе Александра Беглова с поста губернатора Санкт-Петербурга. Он убежден, что такие вопросы должны решать жители города и федеральный центр.

В Сети появились слухи, что глава Петербурга может уйти в отставку на фоне нарастающего недовольства со стороны горожан, которые считают, что Беглов не справляется со своими обязанностями. Комментарий Пригожина на эту тему опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Оценку деятельности губернатора Петербурга давать не мне, это должны решать федеральный центр и жители города. Безусловно, изменение ситуации в Северной столице в лучшую сторону — большой шаг российского правительства навстречу петербуржцам», — заявил предприниматель.

Бизнесмен также высказался о возможном обновлении в управлении Петербургом. По его мнению, «любое развитие и шаги вперед» всегда идут на пользу Северной столице.

Беглов ранее рассказал о главных проблемах Петербурга в 2022 году. Несмотря на критику в адрес Смольного, градоначальник заверил, что власти работают хорошо. При этом СМИ регулярно сообщают о жалобах петербуржцев.