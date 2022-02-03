Американский политик Бьюкенен выступил за сокращение количества стран в НАТО

Вероятность конфликта с Россией не стоит того, чтобы защищать слабые европейские государства, заявил американский писатель и политик, экс-кандидат в президенты США Патрик Бьюкенен.

По его словам, в первую очередь, это касается Украины. Публицист считает, что в Вашингтоне прекрасно понимают нецелесообразность расширения НАТО к российским границам, но продолжают настаивать на политике «открытых дверей» Альянса.

«США должны сказать, что пока Украина вольна подать заявку в НАТО, НАТО вправе наложить вето на обращение, а расширение за пределы нынешних границ завершено», — сказал он.

Ранее США и НАТО дали письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Запад отказался идти на уступки в плане дальнейшего нерасширения военного блока в восточном направлении.