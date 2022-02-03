Генпрокурор России поручил организовать проверку стоимости ПЦР-тестов

Обоснованность стоимости ПЦР-тестирования на наличие коронавирусной инфекции проверят в России по поручению генерального прокурора Игоря Краснова.

Генпрокурор России получил проверить обоснованность цены исследований на коронавирус, после того, как в СМИ заявили о подорожании ПЦР-тестов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Экспертизу обоснованности стоимости ПЦР-тестирования организуют в лабораториях, которые расположены в медицинских учреждениях. Проверка пройдет как в государственных, так и в частных организациях. Также экспертизой будут заниматься специалисты в аптечных пунктах, добавили в ведомстве.