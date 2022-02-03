«Уверенно движемся к цели». Владимир Путин написал статью для китайского «Синьхуа»

Президент России Владимир Путин накануне визита в Пекин написал статью для крупнейшего китайского информационного агентства «Синьхуа».

4 февраля российский лидер примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в китайской столице, запланированы также переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В статье президент РФ подчеркнул, что добрососедские отношения двух стран стали примером эффективности, развития и взаимной ответственности. Они построены на равноправии и свободе от геополитики и идеологии, но в то же время учитывают нужды каждой стороны.

«Несмотря на вызванные пандемией коронавируса трудности, стремимся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, расширять гуманитарные обмены. По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель – $140 млрд. Уверенно движемся к поставленной цели – довести объем торговли до $200 млрд в год», – рассказал Путин.

Страны взаимно инвестируют в добычу и переработку полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры и сельское хозяйство. Впереди у РФ и КНР еще 65 совместных проектов к реализации на общую сумму свыше $120 млрд.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН

Кроме того, по словам Путина, между государствами возникает «энергетический альянс». Россия поставляет КНР углеводороды в рамках долгосрочных контрактов, а с прошлого года «Росатом» помогает строить на китайских АЭС четыре новых энергоблока.

Пекин в свою очередь наладил у себя производство российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». А также регулярно поставляет в РФ необходимые средства защиты.

В очередной раз российский лидер подчеркнул приоритетность развития регионов Дальнего Востока и Сибири, некоторые из которых как раз граничат с Китайской народной республикой. Такое соседство помогает привлекать инвестиции и технологии в отдаленные территории.

«Так, началась модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. К 2024 году их пропускная способность должна увеличиться в полтора раза за счет роста объемов транзитных грузов и сокращения времени перевозок», – написал Путин.

wikipedia.org / Jack No1 / CC BY-SA 3.0

В статье также сказано, что из-за пандемии COVID-19 поток туристов, количество совместных массовых мероприятий и прямых контактов между гражданами стран ощутимо сократились. Но уже с этого года прежняя жизнь начнет восстанавливаться, считает Путин. 2022-ой и 2023-ий лидеры стран уже объявили «годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта».

Также глава российского государства отметил, что у РФ и КНР во многом схожие взгляды как на международную обстановку, так и в глобальных вопросах пандемии или климата. Это помогает странам продвигать совместные идеи на площадках многих международных организаций.

«Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН», – подчеркнул президент России.

В преддверии начала зимних Олимпийских игр, Путин «с теплом» вспомнил церемонию открытия летней Олимпиады в Пекине в 2008 году. Также, пользуясь случаем, он поздравил весь дружественный народ Китая с Праздником весны (иначе говоря Китайским Новым годом), который в Поднебесной отметили 1 февраля.