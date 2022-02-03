Гости МЦ «Патриот» обсудят промежуточные итоги конкурса на разработку «Горской»

Промежуточные итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений петербургской территории «Горская» презентуют в медиацентре «Патриот».

Мероприятие состоится в пятницу, 4 февраля, в 12:00. ФАН публикует анонс открытой пресс-конференции.

Приглашенные эксперты ответят на вопросы о том, по какому принципу отбирали претендентов, кто и почему вышел в финал, какова цель архитектурно-градостроительных решений, чем отличаются проекты, реализованы ли похожие решения в России или в мире. Специалисты расскажут, что получат петербуржцы при реализации проекта.

Участниками станут генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник, лидер проекта развития территории «Горская»; Олег Избяков, соучредитель Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Кетеван Хелая. А также другие участники жюри.