Украина перебросила к линии соприкосновения на территории Донбасса 120 тысяч силовиков. Соответствующей информацией поделилась глава министерства иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

Никонорова в ходе беседы с изданием РИА Новости сообщила, что по информации разведки Донецкой Народной Республики, речь идет примерно о 120 тыс. единицах личного состава. Министр иностранных дел ДНР подчеркнула, что это военнослужащие. Глава МИД соответствующим образом ответила на вопрос о количестве личного состава украинских силовиков, которых передислоцировали к линии соприкосновения.

Министр иностранных дел ДНР также недавно сообщила, что поставки Западом вооружения Киеву нарушают Минские соглашения. По словам Никоноровой, она при этом ожидает реакцию стран-гарантов этих договоренностей.